Geen paasvakantie voor leraren en leerlingen Franstalig onderwijs: "Nog niet doorgedrongen"

Sinds het schooljaar 2022-2023 valt de paasvakantie in Franstalige scholen pas in mei, terwijl die in het Nederlandstalig onderwijs vanavond begint. Dat is het gevolg van een nieuwe vakantiehervorming in Franstalige scholen in Brussel en Wallonië, doorgevoerd door de Franse Gemeenschapsregering in 2021.