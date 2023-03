Gents bedrijf maakt software voor Amerikaanse Stanford universiteit

Robovision is een Gents bedrijf dat artificiële intelligentie (AI) maakt. AI is software die de menselijke intelligentie nabootst. Robovison maakt die onder andere voor de medische sector. "We maken de algoritmes achter de robots, achter de medische software", legt Jonathan Berte uit.

Nu levert het bedrijf die software voor de Californische Stanford University. Die kwam via netwerking met Robovision in contact: "Een professor die afkomstig is van Kruishoutem heeft een bekend medisch labo aan Stanford, hij heeft een rol gespeeld."