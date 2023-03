Gijzeling in Roeselare beëindigd, gijzelnemer is opgepakt

In de Spoelstraat in Roeselare heeft een man vrijdagavond enkele personen gegijzeld. De politie kwam ter plaatse en de straat werd afgezet.

"Uit voorzorg werden een aantal omwonenden geëvacueerd. Het is onduidelijk of hij gewapend is en zo ja welk wapen, maar we nemen alle voorzorgen", meldt de politie van zone Riho.

Omstreeks 23 uur is de gijzelnemer opgepakt en de omwonenden mochten terug naar huis.