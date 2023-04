Gloednieuw graffitikunstwerk ‘Formica’ prijkt op de oude steenbakkerijmuur ‘De Ruïne’ in de Schorre in Boom

Aan de ruïne van de oude steenbakkerij in recreatiedomein De Schorre in Boom prijkt er nieuw kunstwerk: 'Formica'. "Dat betekent 'mier' in het Latijn", vertelt kunstenaar Wouter Op de Beeck die samen met zijn kunstenaarscollectief Treepack het kunstwerk maakte. "Die mier verwijst naar hoe hard hier vroeger gewerkt is in de oude steenbakkerij. Net zoals mieren, waren ook de werknemers hier harde werkers."