Gwyneth Paltrow vrijgesproken in rechtszaak over ski-ongeval

De jury vond dat de eiser, een man van 76, volledige schuld treft. Hij moet haar nu een symbolische schadevergoeding van één Amerikaanse dollar betalen.

De skiër, Terry Sanderson, had in 2019 een zaak aangespannen tegen de 50-jarige Paltrow. Hij eiste 3 miljoen dollar van haar omdat ze - zo beweerde hij - tegen hem was geskied op een piste in Utah. Sanderson verklaarde dat Paltrow op een "gevaarlijke" manier tegen hem was geskied, daarna weg was gelopen en hem bewusteloos achter had gelaten. Hij liep bij de botsing gebroken ribben en een hersenletsel op, maar zei dat hij ook blijvende mentale schade heeft.

Paltrow diende op haar beurt een klacht in en zei dat de man tegen haar was geskied en dat zij dus geen schuld trof. Ze eiste een symbolische dollar voor de geleden schade.

Op sociale media werd gesmuld van het 'skiproces'. Modebloggers schreven verschillende posts over de rechtbankoutfits van Paltrow, en ook de advocate van Sanderson was kop van jut, omdat zij nogal onder de indruk leek te zijn van de Hollywoodster.