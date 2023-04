Horecazaken in Hoogstraten mogen hele jaar door terrassen zetten: "Brengt leven in de brouwerij"

"Tijdens de coronacrisis mochten horecazaken geen klanten binnen meer ontvangen en om de horeca tegemoet te komen, mocht de horeca in Hoogstraten extra terrassen plaatsen", vertelt schepen van Horeca Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). "Dit werd heel positief bevonden, zowel door de horeca, middenstand als door de inwoners. Het brengt leven in de brouwerij, zowel in de dorpen als op de Vrijheid. Daarom staan we dit met veel plezier ook toe voor de komende 5 jaar." De vergunning geldt tot 2028, dan wordt bekeken of ze verlengd wordt of niet.