Inbrakenplaag in Aarschot, politie krijgt nog altijd meldingen

Ook broodjeszaak Bar Baget is slachtoffer van een inbraakpoging. “We begonnen met alles klaar te zetten en plots zagen we dat het glas vanonder kapot was", zegt Valerie Vleminckx van Bar Baget. "We hebben gelukkig dubbel glas, maar daar is echt een heel stuk uit en er lagen bloedvlekken. Toen we belden naar de politie stonden we in de wachtrij, want ze hadden al een zestal meldingen over stukgeslagen ruiten en inbraken."

"Onze buurman heeft het lawaai gehoord en is gaan kijken. Hij zag een grote man met een rugzak en een hamer. Toen hij riep, is de man weggelopen, maar vernielde hij nog een andere auto in de buurt. Hij was dus echt op een tocht van vernielen en stelen. Maar ik geloof niet dat dat maar één persoon was, dat kan toch niet? Nu is het afwachten en vertrouwen hebben in de politie”, zegt Valerie nog.