Dubbel zoveel politiepatrouilles sinds aanslagengolf in Mechelen: "Doen alles wat we kunnen, maar helemaal voorkomen lukt niet"

Volgens burgemeester Vandersmissen werpt de samenwerking met de federale politie en het parket zijn vruchten af, maar is het onmogelijk om aanslagen in de toekomst te voorkomen. "We zitten in Mechelen niet op een eiland. De drugsproblematiek uit Antwerpen verspreidt zich ook naar de rest van Vlaanderen. We kunnen niet garanderen dat er geen incidenten meer zullen gebeuren. Dat zou niet realistisch zijn. Ik denk dat we hier het laatste nog niet van gezien hebben, maar we doen er wel alles aan wat we kunnen om het te voorkomen of zo snel mogelijk in te grijpen", klinkt het.