Jeugdhuis in Ieper sluit op drukste uitgaansavond door vandalisme

Het jeugdhuis gaat vanavond niet open als statement tegen dat vandalisme. "We werken alleen met jonge vrijwilligers. Zij blijven hun hart en ziel steken in het jeugdhuis. Zij organiseren evenementen voor andere jongeren en staan bijvoorbeeld achter de bar. Met deze eenmalige sluiting hopen we op een mentaliteitswijziging bij de vandalen, die het verpesten voor de rest."