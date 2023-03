Jo François (N-VA) neemt ontslag als schepen in Sint-Truiden: “Coalitiepartners respecteerden gegeven woord niet”

Het dossier in kwestie was de discussie omtrent investeringen in de NV Droneport. François wilde instappen in een kapitaalverhoging van 1.7 miljoen euro, en meende dat hij daarin de steun van zijn coalitiepartners had. Er ontstonden inhoudelijke discussiepunten tussen de verschillende coalitiepartners in Sint-Truiden omdat de stad financiële schulden heeft. Eerder diende oppositiepartij Vooruit ook al een klacht in tegen de investering en de behandeling daarvan, omdat die niet via de gemeenteraad gepasseerd was.