Vandaag en morgen veel regen en wind met kans op wateroverlast, zondag overwegend droog

Vandaag is het winderig en zwaarbewolkt met de hele dag regen of buien. Het KMI verwacht dat de neerslagintensiteit deze namiddag of vanavond nog groter wordt en daarom geldt vanaf vanmiddag in het hele land code geel voor regen.

Op 24 uur tijd kunnen de neerslaghoeveelheden overal oplopen tussen 30 en 50 liter per vierkante meter. Het blijft ook de hele dag hard waaien, met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 km per u, of lokaal zelfs meer.