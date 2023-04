Kassei van Oude Kwaremont gestolen: "We zullen hem snel vervangen"

"Wat kun je nu aanvangen met zo een kasseisteen”, vraagt burgemeester Philippe Willequet (Gemeentebelangen) zich af. En toch gebeurde het op de Oude Kwaremont, een van de belangrijkste hellingen van de Ronde van Vlaanderen. Op donderdag verkennen veel ploegen het parcours van de Ronde en zijn al heel wat toeschouwers op de been aan het plein van de kerk van Kwaremont. Of de steen gisteren of al veel eerder verdween, is niet duidelijk. Feit is dat er opnieuw een gat in het wegdek zit. "Het is niet de eerste keer", zucht Willequet.