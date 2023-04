Voorlopig geen vergunning voor Katerbos in Wevelgem na tussenkomst gouverneur

De vergunning voor een nieuw bos met zo'n 20.000 bomen, laat nog even op zich wachten. Als die vergunning er al komt. Na tussenkomst van de gouverneur trekt Natuurpunt de vergunningsaanvraag voorlopig in.

De gouverneur werkt aan het project Rivierherstel Leie. Dat is een project dat de Leie beter bevaarbaar moet maken en waarbij de natuur errond wordt opgewaardeerd. Het nieuwe bos dat in Wevelgem zou komen, ligt vlakbij de Leie. "De twee liggen vlakbij elkaar", zegt schepen Stijn Tant (CD&V). "Je zou het Katerbos de achtertuin van het Rivierherstel kunnen noemen. In het project Rivierherstel Leie gaat het over de natuur, over de landbouw. Bij het Katerbos gaat het ook over een agrarisch gebied dat naar natuur verandert. Vandaar dat de gouverneur heeft gevraagd om dit eerst met alle betrokken partijen te bespreken."