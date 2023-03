Koppel uit Herent moet vergunde duiventil afbreken na klacht: "Wie zegt dat die poep op hun dak van mijn duiven komt?"

Jean Denis en Suzanne Van Lacker zijn echte duivenmelkers. "Wij zijn al heel ons leven bezig met de duiven", vertelt Suzanne. "We hebben 18 jaar het duivenlokaal in Herent uitgebaat. Toen we hier, in de Rijweg in Herent, zijn komen wonen, dat was in juni 2008, hebben we onmiddellijk beslist om een duiventil te plaatsen. Daarvoor moesten we een vergunning hebben, die hebben we aangevraagd en dat heeft ook een tijdje uitgehangen. Niemand heeft bezwaar ingediend, maar nu is het voor onze buren, die er toen ook al woonden, plots te veel."