KRC Genk combineert voetbal met de Ronde van Vlaanderen: groot scherm en wie met de fiets kwam, krijgt gratis friet

Bij aanvang van de wedstrijd werd kapitein Bryan Heynen in de bloemetjes gezet. Met 250 officiële wedstrijden op de teller, is hij nu de Genkie met de derde meeste caps ooit voor het eerste elftal, na Buffel en Anele. Na de wedstrijd is er ook een ontmoeting in de sfeertent gepland tussen Bryan en de Genksupporters.