Leerlingen Sint-Norbertus Duffel hopen dat "verbeterslak" en "lessentrekker" hun weg naar het woordenboek vinden

En is Van Wijnendaele zelf een verbeterslak of lessentrekker? "Ik voel me niet meteen aangesproken, denk ik, maar elke klas kent zo wel een leerkracht, of een leerling als het over wegwezers gaat. Ze zijn herkenbaar, maar het zijn toch ook uitzonderingen. Ik had verwacht dat er namen van leerkrachten zouden verschijnen bij de inzendingen, maar dat is niet gebeurd. De leerlingen waren vooral heel creatief."