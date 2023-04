Lembeek krijgt groot graffitikunstwerk als eerbetoon aan de traditie van de Paassoldaten

Lembeek krijgt een nieuw graffitikunstwerk op een muur aan het station. Kunstenaar Koen Deweerdt uit Lennik werkt aan een hommage aan de traditie van de paassoldaten. Op Paasmaandag marcheren honderden Lembekenaren in historische soldatenuniformen door de gemeente. Ze bewaken het reliekschrijn van hun patroonheilige Sint-Veroon. In de muurschildering worden taferelen uit de Sint-Veroonmars verwerkt.

"Paasmaandag is dé hoogdag in Lembeek. Iedereen kijkt er een heel jaar naar uit. Het is een uniek stukje volkscultuur", vertelt schepen Peggy Massien (Vooruit): "Mensen lopen een hele dag mee in de stoet of volgen als bedevaarder het beeld van Sint-Veroon in een tocht van wel 18 kilometer. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op jenever, gehakballetjes of paaseitjes. Een hartverwarmende traditie die nu ook vereeuwigd wordt in een graffitikunstwerk." De stad trekt zo'n 16.000 euro uit voor het project. Het kunstwerk moet klaar zijn tegen het paasweekend van 9 april.