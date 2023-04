Maria weer op haar sokkel in Zemst, nadat tiener met terroristische plannen haar omvergooide

In Eppegem werd een Mariabeeld weer op de sokkel geplaatst. Enkele weken geleden merkten inwoners dat Maria niet meer op haar voetstuk stond. Wie de dader was, was op dat moment nog niet duidelijk. Maar toen in Leuven een jongen van 16 werd opgepakt, omdat hij een aanslag wou plegen met een zelfgemaakte bom, werd alles duidelijk. De politie vond een filmpje op zijn smartphone waarin hij het Mariabeeld omvergooit.