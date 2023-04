Masterplan bereidt Kanne (Riemst) voor op Fietsen onder de Grond

"Het Masterplan is opgebouwd uit verschillende fasen: de randparking en mobiliteit zijn een eerste belangrijk punt", verduidelijkt de burgemeester. Maar daar stopt het niet. "We gaan ook de omgeving van het kanaal en de groeven opwaarderen. Nu is dat een grote betonvlakte. Vroeger was dat nodig voor de bereikbaarheid van de groeve. Nu willen we meer groen, open ruimte en gezelligheid. In een volgende fase gaan we ook in het dorp een aantal ingrepen doen om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken en de toeristen de begeleiden. We kijken naar de schoolomgeving in Kanne en het Statieplein."