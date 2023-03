Regering en bankensector bereiken akkoord: "Minstens één geldautomaat in elke gemeente"

Binnen stedelijke gebieden moet er een automaat te vinden zijn binnen de twee kilometer, in tussengebieden is dat drie kilometer en in landelijke gebieden, met minder dan 300 inwoners per km², vijf kilometer. Tegen 2027 moeten er in heel het land zowat 4.000 geldautomaten zijn, gelijkmatiger verspreid dan vandaag.



Daarnaast krijgt elke inwoner het recht op 24 gratis geldafhalingen per jaar, bij om het even welke bank, ook als men er geen klant is.

Tot slot moeten bankautomaten die rechtstreeks toegankelijk zijn via de buitengevel 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn. 85 procent van de bevolking moet binnen vijf kilometer rijden een automaat vinden waar ook geld kan worden gestort. Dat laatste is vooral belangrijk voor zelfstandigen en vrije beroepen.