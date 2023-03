Na de moord op barones Myriam "Mimi" Ullens: hoe rijk was de adellijke familie Ullens de Schooten nog?

Ook Myriam Ullens was onderneemster, maar dan in de mode-industrie. "Ze opende boetieks en had een kledinglijn. Ze had een aantal Franse vennootschappen die modewinkels exploiteerden, maar die hebben samen zo'n 85 miljoen euro verlies geboekt. Van dat familiale fortuin is dus al bijna de helft opgegaan aan haar mislukte kledingavontuur."