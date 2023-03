NMBS belooft 2.000 treinen extra per week tegen 2026 en schrapt geen haltes

De raad van bestuur van de NMBS heeft geen beslissing genomen over het sluiten van stations in het vervoersplan 2023-2026. Er worden de komende drie jaren geen haltes geschrapt in het aanbod van de spoorwegmaatschappij. De spoorwegmaatschappij blijft erbij dat er een "optimalisatie" nodig is van het aantal haltes, maar eventuele beslissingen daarover zijn voor een volgend vervoersplan.

Met het nieuwe vervoersplan, dat zal lopen van december 2023 tot december 2026, "beoogt NMBS in 2026 een jaarlijkse productie van 89,5 miljoen treinkilometers te bereiken, een stijging van 7,4 procent in vergelijking met het huidige aanbod", zo luidt het in een persbericht. Dat komt overeen met meer dan 2.000 treinen extra per week tegen 2026.

Er worden wel 22 laag bezette piekuurtreinen (P-treinen) geschrapt, maar twaalf andere worden opnieuw ingelegd.