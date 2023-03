BEKIJK - OH Leuven-speler Sofian Kiyine vliegt met auto in sporthal

Voetballer Sofian Kiyine van OH Leuven is gewond geraakt bij een spectaculair ongeval in Flémalle, in de provincie Luik. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de speler met zijn wagen met een hoge snelheid door de lucht vliegt en in een sporthal landt. Op het moment van het ongeval waren er kinderen in de sporthal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan.