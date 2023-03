Onderzoek naar topman Thomas More hogeschool Mechelen voor machtmisbruik en fraude

Bedrijfsrevisor PwC voert een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik, fraude en grensoverschrijdend gedrag binnen de Thomas More hogeschool in Mechelen. Verschillende medewerkers zouden een collectieve klacht hebben ingediend tegen de huidige manager van de businessafdeling, waarna een intern onderzoek startte. Ook IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, voerde een onderzoek. Dat schrijft weekblad Knack vrijdag en het nieuws wordt bevestigd door de hogeschool.

Knack laat in haar artikel enkele medewerkers aan het woord die spreken over manipulatief gedrag, gebrek aan menselijkheid, hoge werkdruk en verziekte werksfeer. Er zou zich ook nepotisme voordien en sprake zijn van financieel misbruik, in de vorm van studenten die stages zouden doen bij de vzw van de unitmanager in Kaapverdië.

De directie van de hogeschool reageert vrijdag voor het eerst uitgebreid op de beschuldigingen. "In juni 2022 kwamen meldingen van psychosociale onveiligheid en (verbaal) grensoverschrijdend gedrag in een van onze units binnen Thomas More. Er waren ook vermoedens van belangenvermenging en misbruik van hogeschoolmiddelen door de leidinggevende van de unit", klinkt het in een schriftelijke reactie.