Opvangcentrum in Merelbeke zoekt mondmaskers om zich te beschermen tegen dierenziektes

Via sociale media doet het VOC Merelbeke een oproep om overbodige mondmaskers, wegwerphandschoenen en beschermkledij in te leveren. Er komen namelijk vaak dieren binnen in slechte gezondheid. Om de juiste medische zorg te kunnen geven zonder zelf ziek te worden, hebben ze beschermmateriaal nodig. Dat is niet goedkoop en daarom vragen ze om deze materialen te schenken.

"We gebruiken de mondmaskers om bioveiliger te werken. We krijgen toch regelmatig te maken met mogelijke gevallen van vogelgriep. We hebben daar ook handschoenen voor nodig", zegt Nick De Meulemeester van VOC Merelbeke. "Daarom doen wij een oproep aan iedereen die graag een donatie, groot of klein, wil doen om ons te helpen."