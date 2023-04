Plannen Muziekclub Wintercircus in Gent voorgesteld: "Staaltje van hoogstaande technologie"

De ronde concertzaal zal een capaciteit hebben van 500 mensen, staand publiek. Volgens de uitbaters zal de zaal uitgerust worden met "state-of-the-art technieken die volledig afgestemd zijn op de huidige noden van de artiesten, publiek en de buurt". Zo komt er een ‘immersive soundsysteem’. Bij zo'n systeem wordt de muziek over een veel groter aantal speakers in de cirkel rond het publiek verdeeld, waardoor de concertganger er midden in staat. Het is een technologie die veel verder gaat dan het surround systeem in cinema's.

Nog nieuw zijn de geplande 360 graden projectieschermen, die voor een aparte beleving moeten zorgen. Met dat systeem wordt het publiek helemaal ondergedompeld in een videoprojectie. Vitual Reality dus maar dan zonder een speciale bril. Volgens De Vos zullen de mensen met die nieuwe technieken de muziek op een totaal andere manier beleven. "Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met als je in een goeie auto zit en daar echt de kwaliteit van je muziek hoort, dat klinkt fantastisch. Als je hier naar een concert komt, zal je minstens de kwaliteit van een Dolbysysteem of een koptelefoon krijgen."