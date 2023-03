Renovatie van Plantenpaleis in Plantentuin Meise is helemaal klaar

De blikvanger van de Nevelkas is een 7 meter hoge kunstmatige rots waaruit verschillende watervallen stromen. Nevelwouden zijn hooggelegen bossen die je op verschillende continenten in de tropische bergen kan vinden op een hoogte van ongeveer 2.500 meter. Het is er overdag warm en ’s nachts fris, alsof het altijd lente is. Dalende koude lucht botst hier met stijgende warme en vochtige lucht. Die gaat daardoor condenseren, zodat hier altijd nevel hangt. De planten in deze kas komen uit deze zone en hebben gemeen dat ze hun water grotendeels uit nevel halen.