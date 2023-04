Politie lanceert opsporingsbericht voor vrouw uit Knokke-Heist die 29 jaar geleden verdwenen is

De verdwijningszaak van Lucienne Luysterman is nooit opgelost. Op 30 maart 1994 heeft de toen 69-jarige vrouw haar huis in Knokke-Heist verlaten om te gaan wandelen. "Ze had een korte wandeling voorzien, maar ze is nooit teruggekomen", zegt Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen.

"We vonden toen geen enkel spoor, maar dat waren andere tijden. De opsporingstechnieken stonden nog niet zo ver als nu. We hebben dat dossier ook nooit volledig afgesloten. We hebben nu dat opsporingsbericht gelanceerd om het dossier volledig in orde te kunnen zetten."