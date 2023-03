Provincie Oost-Vlaanderen verhuist in september naar gerenoveerde oude legerkazerne in Gent

In de oude legerkazerne is ook plaats voor onderwijs. De provincie had ruimte voorbehouden voor het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (HISK), maar die instelling heeft haar erkenning en subsidie van ruim 1 miljoen euro per jaar verloren. De 11 studenten die er nu nog studeren, kunnen hun opleiding afmaken op een site in Brussel. Daarna verdwijnt de steun.

De voorziene ateliers die daardoor in Gent vrijkomen, zullen gebruikt worden voor het provinciaal volwassenenonderwijs. "We hebben een afdeling in Zwijnaarde, daar huren we", zegt Kurt Moens. "Het is logisch dat we die activiteiten naar de kazerne verhuizen. Er is ook nood aan extra ruimte voor onze taalopleidingen. Die barsten uit hun voegen aan de Henleykaai."