Republikeinen verontwaardigd over aanklacht tegen Trump, DeSantis weigert uitlevering

Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en de belangrijkste rivaal van Trump in de Republikeinse voorverkiezingen, noemt de aanklacht "in strijd tegen de waarden van de VS". "De bewapening van het rechtssysteem om een politieke agenda te bevorderen zet de rechtsstaat op zijn kop. Dit is on-Amerikaans", schrijft hij op Twitter.

"Florida zal niet meewerken aan een uitleveringsverzoek gezien de twijfelachtige omstandigheden van de officier van justitie in Manhattan en zijn politieke agenda", voegde DeSantis nog toe. Trump verblijft momenteel in Mar-a-Logo, dat in de 'Sunshine State' ligt.

De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy is van mening dat de aanklacht "het land onherstelbaar heeft beschadigd". "Het Amerikaanse volk zal dit onrecht niet tolereren", aldus McCarthy, die het "ongekende machtsmisbruik" van aanklager Alvin Bragg aan de kaak stelt.

Ook verschillende andere prominente Republikeinen hekelen de aanklacht. Steve Scalise, de meerderheidsleider van het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, verklaart dat "het een van de duidelijkste voorbeelden is van hoe extremistische Democraten het bestuur gebruiken als wapen om hun politieke tegenstanders aan te vallen".

"De ongekende verkiezingsinmenging door de corrupte socialistische officier van Justitie Alvin Bragg is een politieke heksenjacht. Het is een donkere dag voor Amerika", schrijft Elise Stefanik, de Republikeinse vertegenwoordiger in het Huis van Afgevaardigden. Congreslid Marjorie Taylor Greene benadrukt dan weer "dat ze achter Trump staat".

Senator Josh Hawley vindt eveneens dat de aanklacht niet rond politiek, maar rond macht draait. "Het is de Democratische partij die de natie vertelt dat ze voor niets zullen stoppen om de uitkomst van de volgende presidentsverkiezingen te controleren. Het is een aanval op onze democratie, puur en simpel."