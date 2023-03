Goede barista met een kleine Fortnite-verslaving: "speelvogel" Mathieu van der Poel op recordjacht in de Ronde

“Ook ik heb hem leren kennen in de cross”, vertelt Christophe Vandegoor. “Maar de eerste keer dat hij me echt opviel was op het WK op de weg voor junioren in Firenze in 2013. Hij won daar op indrukwekkende wijze voor Mads Pedersen (die later, in 2019, zelf wereldkampioen werd bij de profs, red.)”