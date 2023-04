Familieman en wereldtopper die nooit opgeeft: Wout Van Aert "moet just niks" in de Ronde van Vlaanderen, "maar zal er alles aan doen om te winnen"

Van Aert heeft zich de laatste jaren ontpopt tot alleskunner. Hij heeft geen zwaktes en kan winnen in de modder, in het grind, op kasseien, tegen de tijd, bergop, in een massasprint, solo of als "last man standing" in een groepje van topfavorieten.

“Hij heeft al heel wat mooie overwinningen op zijn naam, maar vooral in de Ronde van Frankrijk heeft hij iedereen weggeblazen”, aldus Vannieuwkerke die zich herinnert hoe Van Aert - in het jaar dat hij voor de eerste keer papa wordt - in de Tour een tijdrit wint, de massasprint op de Champs-Élysées en een rit met dubbele passage over de Mont Ventoux.

Van Aert won in totaal al negen ritten in de Tour en veroverde vorig jaar de groene trui met een recordaantal punten.