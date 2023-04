Staking bij DeLaval in Drongen voorbij, akkoord over arbeidsvoorwaarden ploegenwerk

Gisteren kwam de directie overgevlogen van Zweden voor overleg met de vakbonden, en met resultaat. Beide partijen kwamen na uren onderhandelen tot een akkoord. "Eerste zaak is dat de mensen een bijkomende betaalde pauze van 10 minuten krijgen", verduidelijkt Sebbe Van De Putte van de christelijke vakbond ACV. "Dat betekent tegelijk dat ze 10 minuten minder werken. Dat was ook de hoeksteen van onze vraag."

Verder was er de vraag naar een menselijker uurrooster en ook daar kwam de directie het personeel tegemoet, zegt Van De Putte: "De mensen moeten niet langer tot 22.00 uur werken in de late shift, maar zullen om 21.20 uur het werk al kunnen verlaten." Ook voor de mensen van het labo is het uurrooster aangepast. De directie had dat met twee uur opgeschoven. "Zij moeten niet langer tot 20.00 uur werken, maar tot 19.20 uur. Tegelijk zal er voor hen een back-up zijn als er mensen ziek zijn of met vakantie gaan. En ze kunnen ook gebruik maken van flexuren als zou blijken dat er minder werk is", besluit Van De Putte.