Wie is Stormy Daniels, de porno-actrice die oud-president Donald Trump de rechtbank injaagt?

In 2016 bracht ze Trump, die toen volop in verkiezingsmodus streed voor het Amerikaanse presidentschap, aan het zweten. Ze probeerde haar verhaal over de bewuste nacht in 2006 van de hand te doen aan verschillende grote mediabedrijven. Trump, die het hele verhaal zo snel mogelijk in de kiem wil smoren, overhandigde via zijn advocaat 110.000 euro zwijggeld aan Daniels. Cohen, de advocaat van Trump, heeft altijd ontkent dat er een relatie tussen de twee was. Later gaf hij wel toe dat hij het bedrag wel aan Daniels overgemaakt heeft.