Strenge straf voor Fransman die ongeval in Marke veroorzaakte waarbij passagier stierf

De Fransman van 19 die in 2021 een ongeval veroorzaakte in Marke waarbij een passagier stierf, krijgt een strenge straf. Hij had geen rijbewijs. De man reed met zijn auto op een betonblok en belandde daarna in de struiken. De passagier die vooraan zat, was op slag dood. De andere passagier raakte gewond.