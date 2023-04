Restauratie bouwvallige toren abdijkerk Ninove kan beginnen na vijf jaar wachten op subsidies

De restauratie zal tot eind dit jaar duren en kost zo'n 1,2 miljoen euro. Door de stijgende energieprijzen en de verdere aftakeling van de toren kost de restauratie intussen 400.000 euro meer dan vijf jaar geleden. "We zijn het budget volop aan het bekijken, maar willen toch dat onze Abdijkerk nu met het aanpakken van de toren helemaal gerestaureerd wordt", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open vld). "Het dossier sleept al aan sinds de jaren '80 van de vorige eeuw en we zijn blij dat de renovatie van de toren nu eindelijk lukt. Het is toch één van de mooiste barokkerken in Vlaanderen", besluit de burgemeester.