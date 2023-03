Twee verdachten uit Heist-op-den-Berg aangehouden in gerechtelijk onderzoek rond cybercrime

Het onderzoek startte twee jaar geleden. De hoofdverdachte, een 21-jarige man uit Heist-op-den-Berg, kwam al een aantal keren in het vizier van de speurders en werd dat jaar ook al even aangehouden. Via aangetroffen gsm's konden de speurders een beter beeld krijgen van phishing en er kwam een tweede 21-jarige man uit Heist-op-den-Berg in het vizier. Samen zouden de twee verdachten 91 feiten van oplichting hebben gepleegd met contactloze frauduleuze transacties.