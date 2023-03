Klimaatactiegroep Tyre Extinguishers laat opnieuw banden van SUV's leeglopen in Brussel en Gent

Bij hun recentste actie in België zegt de groep 194 SUV's te hebben laten leeglopen. De Gentse politie bevestigt dat ze 12 meldingen kreeg. Politiezone Brussel Noord laat aan onze redactie weten dat er inderdaad gevallen op hun grondgebied werden vastgesteld. Het aantal incidenten of de veroorzaakte schade kan echter nog niet worden bevestigd omdat "het onderzoek nog loopt". Bij de politiezones Brussel-Hoofdstad Elsene, Brussel-West en Marlow zijn daar voorlopig nog geen meldingen over binnengekomen.