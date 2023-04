Vanaf vandaag hogere accijnzen op gas en elektriciteit: wat betekent dat voor jouw energiefactuur?

Een accijns is een vast bedrag op het verbruik. De btw is een percentage op de prijs. En dat kan een heel verschil uitmaken. Een voorbeeld: stel dat je 1.000 eenheden gas verbruikt (typisch uitgedrukt in kilowattuur of kWh). Op die 1.000 kWh int de overheid 10 euro accijnzen en 21 procent btw. Als de prijs van die 1.000 kWh stijgt van 100 naar 200 euro, dan betaal je geen 21 euro btw meer, maar al 42 euro. De accijnzen daarentegen blijven onveranderd op 10 euro. Of de 1.000 kWh nu 100 euro kost, of 200 of 300: de accijnzen zullen niet stijgen.