Inwoners noordelijk Meetjesland kunnen goedkoop met de taxi als er geen bus in de buurt is

De afstand van de ritten is wel beperkt. “Het is een systeem dat uitgewerkt werd op maat van onze gemeenten”, zegt Kaprijks Mobiliteitsschepen Hendrik Van de Veere (Het Kartel). “Ritten maak je over het grondgebied van Assenede, Kaprijke of Sint-Laureins. Je kan er mee tot 15 kilometer over de gemeentegrens trekken, zelfs tot in Nederland. Wie echter naar het ziekenhuis in Gent of naar de luchthaven in Zaventem wil, zal andere alternatieven moeten zoeken”.