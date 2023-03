Veerpontjes over de Maas dan toch niet open vanaf dit weekend door hoge waterstand

De drie veerpontjes zullen de Maas voorlopig nog niet oversteken. Dat meldt RivierPark Maasvallei op hun Facebookpagina, de uitbaters van de veerpontjes. “Er wordt een erg hoge waterstand voorspeld van zo’n +1.000 m³/s voor dit weekend waardoor het te gevaarlijk is om te varen. De verwachting is wel dat de waterstand terug gaat zakken na het weekend, en dat er in het Paasweekend wél gevaren kan worden, inclusief Paasmaandag”, klinkt het in het bericht.