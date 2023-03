Vlaamse regering geeft groen licht voor voorkeurstraject van Ventilus-hoogspanningslijn

Het plan is om volgend jaar te starten met de werkzaamheden voor Ventilus. Nu de Vlaamse regering het eens is over het voorkeurstracé, is een belangrijke stap genomen. Maar er volgt nu wel nog een hele procedure. Er is onder meer nog een openbaar onderzoek voorzien, waarbij tegenstanders bezwaren kunnen indienen.

De verwachting is dat dat zeker zal gebeuren. In Izegem is er bijvoorbeeld het bedrijf Skyline Communications. Zij lieten eerder al weten dat zij overwegen om te verhuizen als er langs hun terrein een nieuwe bovengrondse lijn komt, wat volgens het plan van nu het geval is. Het is dus afwachten of de geplande timing zal gehaald worden.