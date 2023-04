Opnieuw veerverbinding tussen Oostende en Ramsgate, weliswaar met een... zeilschip

Tien jaar geleden stopte de ferryverbinding tussen Oostende en Ramsgate nadat het bedrijf TransEuropa dat de veerdiensten verzorgde, failliet werd verklaard. "We vonden het daarom een goed moment om onze proefvaart uit te proberen." zegt Karel de Boer. "De oversteek tussen Oostende en Ramsgate maken we met het zeilschip "De Morgenster", een tweemaster van 48 meter lang. De passagiers worden actief betrokken bij de tocht en leren hoe zeilen in elkaar steekt. Dit jaar zien we de oversteek als een proefproject. Als het succes heeft, breiden we het uit en richten we de tocht nog in."

Wie tijd heeft, kan drie dagen wachten tot het zeilschip terugvaart naar Oostende. Wie minder tijd heeft, kan sneller met de trein terugkeren.