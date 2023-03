Nu Donald Trump strafrechtelijk wordt vervolgd: zal hij echt in de boeien geslagen worden en kan hij nog president worden?

Strafrechtelijke vervolging vs. veroordeling

Strafrechtelijk vervolgd worden (of aangeklaagd worden) betekent dat er een formele aanklacht tegen een persoon is ingediend bij een rechtbank. Dit kan gebeuren wanneer er voldoende bewijs is om te suggereren dat de persoon mogelijk een misdrijf heeft gepleegd. Een aanklacht is echter nog geen veroordeling en betekent niet dat de persoon schuldig is bevonden.

Veroordeeld zijn betekent dat de persoon door een rechtbank schuldig is bevonden aan het plegen van een misdrijf. Dit gebeurt nadat er een proces heeft plaatsgevonden waarbij de bewijslast is beoordeeld en er een uitspraak is gedaan door de rechter. Als de persoon schuldig wordt bevonden, kan er een straf worden opgelegd.