Bart De Wever was een mogelijk doelwit van opgepakte geradicaliseerde moslimjongeren

Het parket bevestigt wel dat de Antwerpse tak van de terroristische groep mogelijk plannen maakte om De Wever te liquideren. "De naam van De Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen", zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. "Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag moest plaatsvinden. Zo concreet was het niet."