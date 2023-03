"Geef geen dure, snelle wagens aan jonge voetballers": verkeersinstituut Vias waarschuwt clubs na ongeval met OHL-speler

Vias vindt dat voetbalclubs strenger mogen zijn voor het gedrag van hun spelers in het verkeer en daarbij beter begeleid moeten worden. "Profvoetballers worden bijgestaan door diëtisten, psychologen enzovoort, maar er wordt geen enkele aandacht besteed aan hoe ze zich gedragen in het verkeer", zegt Willems. "Dit soort ongevallen is niet goed voor het imago van alle voetbalclubs."

"Laat jonge profvoetballers een vorming volgen voor ze met zulke dure sportwagens mogen rijden. Zet bijvoorbeeld in hun contract dat ze zich moeten gedragen in het verkeer. Of geef hen gewoon kleinere, minder sportieve auto's. Al wat ze nodig hebben om te gaan trainen is een voetbaltas en die kan ook in een kleine wagen."