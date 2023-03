Vlaamse regering investeert 100 miljoen euro in jeugdhulp

Sinds corona is er veel meer vraag naar crisishulp. Tijdens coronajaar 2021 zag het agentschap Opgroeien 19 procent meer vragen naar crisishulp en die stijging zet zich door naar 2022. Meer dan 2000 keer konden de crisismeldpunten geen verdere hulp vinden. Het crisisaanbod was volzet of niet beschikbaar.

De sector had al verschillende keren aangegeven dat het aanbod veel te krap is, en dat daardoor heel wat kinderen en gezinnen niet geholpen kunnen worden. De Vlaamse regering heeft daarom nu een crisisplan goedgekeurd met een investering van 100 miljoen euro.