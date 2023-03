Vuurtoren Lange Nelle in Oostende schijnt opnieuw minder hard, deze keer door technisch defect

Een bouwpromotor bleek de oorzaak te zijn. Hij had klachten gekregen van mensen die in de appartementen wonen en had om folie gevraagd. Na heel wat protest van trotse Oostendenaren werd de zaak uiteindelijk teruggedraaid en de folie opnieuw verwijderd. "Deze keer is het niet bewust gebeurd", verzekert het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. "Het gaat om een technisch defect. We hebben een ploeg naar Oostende gestuurd om te onderzoeken wat er juist aan de hand is."