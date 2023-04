Wandelroute Tour Surprise met street art opent in Lommel

"Een aantal jaar geleden organiseerden we het allereerste street art project aan cultuurcentrum De Adelberg in Lommel-Centrum. Dit jaar kozen we voor Kerkhoven. We hebben samengezeten met scholen en inwoners van het dorp en de wandelroute Tour Suprise is het resultaat. Je kan er op verrassende plaatsen ludieke street art zien, vandaar de naam", vertelt Peter Vanderkrieken, schepen van Cultuur (CD&V) in Lommel.