Was er eigenlijk wel een energiecrisis vorige herfst?

Dat is niet zonder risico, want het omgekeerde effect speelt ook: "Het uitspreiden van de overheidssteun in de statistieken en de daling van energieprijzen in de nabije toekomst kan de index doen dalen, terwijl in de praktijk de energiefactuur voor veel gezinnen duurder zal worden en de steun wegvalt. De inflatie in de portemonnee van veel gezinnen zal bijgevolg gedurende een periode hoger zijn dan de statistieken en de loonindexatie", zeggen de economen. Dat kan tot ongenoegen en sociale spanningen leiden, klinkt het.